Incidente questa mattina a Ronco Campo Canneto (Sissa Trecasali). Per cause in via di accertamento, un'auto è uscita di strada ed è finita in un fosso. Sono tre le persone coinvolte nell'incidente: un 56enne, una 29enne (che hanno riportato ferite di media gravità) e un bimbo. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.