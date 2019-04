Sventato bracconaggio fluviale nel Taro, sequestrata una rete da pesca di 80 metri

Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia provinciale, durante un servizio di vigilanza ittica, ha scoperto e sequestrato una grande rete di 80 metri, un “tramaglio”, che sbarrava il corso del fiume Taro tra le località Borgonovo di Sissa Trecasali e Altocò di Fontanelle di Roccabianca. Il tramaglio era ancorato alle due rive e posizionato in modo da sbarrare totalmente il corso del fiume.

Questa attrezzatura era lasciata incustodita, priva dell’apposito contrassegno identificativo, e comunque era di una tipologia e di una lunghezza proibite dalla legge, anche per la pesca professionale. Quindi si trattava evidentemente di un’operazione di bracconaggio fluviale. La Polizia provinciale ha sequestrato la rete e ha raccolto tutti gli elementi utili per identificare gli autori dell’illecito. La rete conteneva diversi barbi di grosse dimensioni, che sono stati prontamente liberati.

“Il bracconaggio ittico è una delle piaghe del nostro territorio, specialmente nelle zone rivierasche – dichiara il comandante della Polizia provinciale Sergio Peri – ed è particolarmente dannoso in questo periodo di riproduzione della fauna ittica. Il tramaglio in questione costituiva anche un pericolo per la navigazione dei natanti, che in quel tratto è consentita.”