Instagram ci dirà quanto tempo passiamo a guardare le foto altrui

C'è la conferma, e arriva dall'amministratore delegato di Instagram, Kevin Systrom: «È vero, stiamo costruendo uno strumento che aiuti la comunità a sapere quanto tempo spende su Instagram». Tutto nasce da un articolo di ieri su TechCrunch che parlava di una possibile nuova funzionalità in fase di test del social. Si tratta, in sintesi, di una sezione dedicata alla misurazione del tempo trascorso online. «Saperlo ha un impatto sulle nostre vite — ha puntualizzato Systrom —. Ed è responsabilità di tutte le aziende essere onesti su questo tema. Una responsabilità che prendo seriamente».

Si dovrebbe chiamare «Time spent» («tempo trascorso»): si dovrà cercare tra le impostazioni. Gli altri social? In questa settimana YouTube aveva annunciato «take a break» («prenditi una pausa») : una sorta di timer che può essere attivato tra i 15 e i 180 minuti, il video che stiamo guardando si blocca in automatico. Facebook aveva annunciato di voler prendere provvedimenti per diminuire l'abuso di social, soprattutto da parte dei giovani. Ma ancora non si sa quando e come interverrà.