Macabra ironia del periodico satirico francese Charlie Hebdo sul crollo del ponte Morandi.

E’ una copertina al vetriolo quella dell’ultima edizione del settimanale, la numero 1361, che lega la tragedia di Genova alla crisi dei migranti. L’immagine è una vignetta su sfondo giallo che mostra il ponte spezzato in alto a sinistra mentre a terra, tra le macerie e un’auto appena precipitata, c'è un immigrato nero che spazza il suolo con una ramazza: «Costruito dagli italiani... - è il commento di Charlie Hebdo - ... pulito dai migranti». Qualche giorno fa qualcuno in Rete aveva fatto circolare una falsa copertina della testata del settimanale satirico: una carreggiata obliqua sulla quale scivola un'auto verso il precipizio, che per contrappeso innalza un bottino di soldi, e in alto la bandiera italiana.