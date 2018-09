Facebook: negli Stati Uniti un quarto degli utenti ha tolto l'app dal telefono

Negli Stati Uniti un quarto degli utilizzatori di Facebook ha rimosso la app dal telefono nell’ultimo anno, una percentuale che sale al 44% tra i più giovani, un fenomeno spinto dalle preoccupazioni sulla privacy emerse dopo gli scandali sui dati condivisi con aziende esterne. Lo afferma uno studio del Pew Research Center, secondo cui il 74% degli utenti ha preso qualche iniziativa per cautelarsi.

L’indagine è stata condotta su un campione di utenti sopra i 18 anni. Metà degli intervistati (il 54%) ha affermato di aver cambiato le impostazioni della privacy nell’anno precedente, quattro su dieci si sono presi una pausa dal social per almeno qualche settimana e il 26% ha dichiarato di aver disinstallato la app dal telefonino. Solo il 9% invece ha scaricato i propri dati dal social network, ma metà di chi l’ha fatto ha poi cancellato la app. «Ci sono delle differenze di età nei tassi di utenti che hanno preso queste iniziative - sottolineano gli autori -. E’ interessante notare che il 44% di quelli tra 18 e 29 anni hanno cancellato la app, quasi quattro volte quelli di 65 e oltre. Solo un terzo degli over 65 ha cambiato le impostazioni, mentre lo ha fatto il 64% dei più giovani».

FACEBOOK: "MONITORIAMO, C'E' LAVORO DA FARE". «Può essere un atteggiamento momentaneo, un modo per prendere una pausa dal social o passare ad altre versioni dell’app. Monitoriamo la situazione, abbiamo del lavoro da fare per rendere il servizio di valore, soprattutto per i giovani»: così David Ginsberg, vice presidente del team ricerche di Facebook, in Italia per illustrare gli strumenti della piattaforma sul "benessere digitale", commenta i risultati dell’indagine del Pew Research Center, che ha reso noto come negli ultimi mesi un quarto degli utenti americani ha cancellato l’app di Facebook dai propri telefoni.

«Le persone scelgono i loro amici e le loro pagine da seguire, quello che vedono sulla loro Newsweed è basato su cosa è piu importante per loro - spiega poi una nota ufficiale di Menlo Park sulla ricerca - aiutarli a capire meglio come funziona questo processo è molto importante per noi ecco perché abbiamo creato degli strumenti appositi come Inside Feed. Sappiamo che c'è più lavoro da fare e siamo impegnati in questo».