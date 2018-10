Facebook: arriva Portal, dispositivo per le videochiamate

Dopo Amazon, Google e Apple anche Facebook si lancia nella casa 'smart'. Arriva negli Stati Uniti Portal, un dispositivo da salotto, disponibile in due versioni, con cui si possono fare videochiamate ma anche ascoltare musica e vedere video. Entrambi si comandano con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Il modello di base ha una diagonale da 10 pollici, più o meno quella di un iPad; la variante Plus ha invece uno schermo da 15 pollici. Portal ha una videocamera che può essere disabilitata così come il microfono. E si può impostare un codice di accesso per mantenere lo schermo bloccato.

La novità rappresenta una importante incursione di Facebook nel segmento dell’hardware dopo lo sfortunato tentativo del 2013 in collaborazione con il produttore di smartphone Htc e quello, finora di successo, dei visori per la realtà virtuale Oculus. Il lancio era previsto da tempo ma, secondo indiscrezioni di Bloomberg del marzo scorso, era stato rimandato dopo lo scandalo cambridge Analytica per non creare un ulteriore dibattito sulla conservazione dei dati personali.