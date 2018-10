Il servizio di video streaming YouTube è stato irraggiungibile per oltre un’ora in numerose località di tutto il mondo. YouTube ha confermato il disservizio in un tweet sul suo profilo ufficiale, avvisando che i tecnici sono al lavoro per il ripristino di tutte le funzionalità e rilevando che il problema influiva su YouTube, YouTube Music e YouTube TV.

Nello scusarsi per l’inconveniente, YouTube ha per ora preferito non rivelare quali siano stati i motivi dell’interruzione del servizio che, al momento, sembra essere ripreso.