Da Chiara Ferragni a Fiorello: ecco a chi vanno i premi Macchianera Awards, gli "Oscar della Rete"

Da Chiara Ferragni a Rosario Fiorello, sono 34 i vincitori della 13esima edizione dei Macchianera Internet Awards, la kermesse che premia i migliori siti, influencer e pagine social italiani. Ad assegnare gli "Oscar della rete" 2018, consegnati ieri sera a Perugia, è stato il popolo degli internauti che ha aderito in massa tramite una consultazione web che ha raccolto quasi 3 milioni di voti, secondo quanto comunicano gli organizzatori.

Il premio come miglior radio è andato a Radio Deejay. La migliore trasmissione radiofonica? Il Rosario della Sera di Fiorello, seguita da Deejay Chiama Italia e lo Zoo di 105.

Il miglior sito di news è risultato La Repubblica. Lercio ha vinto la categoria Miglior Sito di Satira. Mymovies invece è il miglior sito cinematografico. Rolling Stone si aggiudica il premio come Miglior sito musicale.

Miglior personaggio Roberto Burioni, medico ed accademico al centro del dibattito sulla questione dei vaccini, premiato dalla Regione Umbria. Incoronato personaggio rivelazione Gianluca Fru, membro dei The Jackal. Miglior articolo o post, quello firmato da Selvaggia Lucarelli, intitolato 'La mutà. Su Facebook ad essere stato premiato è stato Commenti memorabili. Su Twitter ha trionfato Sofia Viscardi, 19 anni, considerata la voce della generazione Z. Il premio del Miglior creator e videomaker è andato a The Jackal. Nella categoria Instagrammer ha primeggiato Chiara Ferragni, seguita dal marito Fedez e Camihawke. Netflix ha vinto come miglior canale tv. 4 Ristoranti su SkyUno è invece considerata la migliore trasmissione tv. Come miglior sito televisivo ad aggiudicarsi il premio è stato ItalianSubs.

Il riconoscimento del Comune di Perugia per il miglior sito è andato a Salvatore Aranzulla.

Tra gli altri vincitori, Miglior Sito Food è Giallo Zafferano, Miglior foodblogger è Benedetta Rossi. Nella categoria Miglior Sito per Genitori e Bambini ha vinto the Pozzolìs Family. Roberto Burioni si aggiudica anche il titolo di Miglior Sito Divulgativo.

Amazon è stato incoronato Miglior Brand online. We are social ha vinto come Miglior web agency italiana. Zerocalcare è stato eletto Miglior Disegnatore. Infine, per la categoria Miglior Hashtag, a vincere sono stati #TheFerragnez.