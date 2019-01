La più giovane parlamentare Usa balla su un tetto: video pubblicato per screditarla diventa un successo virale

(ANSA) - NEW YORK, 4 GEN - Voleva essere un tentativo per screditarla. Invece il video della parlamentare Alexandria Ocasio-Cortez che balla, ai tempi dell'università, sul tetto di una edificio, è diventato virale. Il video di 30 secondi è stato diffuso alla vigilia del giuramento di Ocasio-Cortez alla Camera: l'obiettivo era quello di dimostrare la sua inadeguatezza o almeno innescare dubbi sulla più giovane parlamentare della storia. Così non è stato: centinaia su Twitter l'hanno difesa dalle critiche e il video è divenuto virale, uno dei più popolari sulla Rete. La clip fa parte di un video più lungo, di quattro minuti, pubblicato su YouTube otto anni fa: è stato girato alla Boston University, dove Ocasio-Cortez si è laureata nel 2011. Nel video, a ballare sono diversi studenti, che imitano scene di popolari film degli anni '80.

The infamous Alexandria Ocasio-Cortez’s dancing video remix pic.twitter.com/6GQSLWJlEV — Matt (@ihatematt) 4 gennaio 2019

Il video completo pubblicato su YouTube:



RISPOSTA IRONICA AL TENTATIVO DI SCREDITARLA: LA DEPUTATA BALLA DAVANTI AL SUO UFFICIO. Ha risposto con ironia la parlamentare democratica Alexandria Ocasio-Cortez alle polemiche scatenate da un video di otto anni fa in cui ballava sul tetto di un edificio, che risaliva ai tempi in cui frequentava università ma che è stato pubblicato proprio alla vigilia del suo giuramento.

«Ho saputo che il partito repubblicano considera scandalosa una donna che bella. Chissà quando scoprono che una donna parlamentare balla!», scrive la più giovane 'congresswoman' della storia americana su Twitter sopra ad un video che la mostra danzare sorridente fuori dalla porta in legno massiccio del suo nuovo ufficio al congresso.