Facebook e gli altri: risolto il malfunzionamento (tra i più lunghi di sempre)

Sembra rientrato il disservizio che ieri ha interessato tutto l’ecosistema Facebook, in primis il social network e Instagram, e in misura minore le chat Messenger e WhatsApp. Instagram ha twittato «siamo tornati» intorno alle 5 del mattino, mentre per Facebook le segnalazioni di malfunzionamento fatte dagli utenti si sono notevolmente ridotte.

Il problema, iniziato tra le ore 16 e le 17 di ieri, era stato segnalato da migliaia di utenti su scala globale sia sul sito Downdetector, sia su Twitter, dove #instagramdown e #facebookdown erano diventati gli hashtag più gettonati.

Su Facebook il malfunzionamento è durato circa 15 ore: tra i più lunghi nei 15 anni di vita del social. Attualmente la pagina che riporta lo status di Facebook, dedicata agli sviluppatori, continua a segnalare una «interruzione parziale».

Facebook non ha reso note le cause del disservizio, ma nella serata di ieri ha escluso, in un tweet, di aver subito un attacco informatico.