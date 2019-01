Prezzi record per le verdure, il maltempo investe i mercati

Prezzi da record per le lattughe italiane, che insieme a cavolfiori, finocchi e zucchine, sono i prodotti di stagione rincarati in pochi giorni fino ad 1 euro in più al chilo, proprio mentre gli italiani fanno corsa agli acquisti di ortofrutta per smaltire gli eccessi a tavola del Natale. L’effetto gelo che sta investendo il Centro-Sud colpisce duro anche i listini all’ingrosso di molte verdure ed ortaggi, con impennate che si riflettono lungo tutta la filiera. Dal Centro-Sud arriva fino al 90% delle produzioni che riforniscono i mercati nazionali, sottolinea all’ANSA il responsabile dell’Ufficio Mercati all’ingrosso di Borsa merci telematica italiana (Bmti), Fabrizio De Giacomi. Il risultato è che le verdure possono scarseggiare nei mercati all’ingrosso proprio a causa dei prezzi troppo elevati, sui quali occorre aggiungere poi una media del 60% sul prezzo della vendita al dettaglio.

Secondo le ultime quotazioni di Bmti, 1 kg di finocchi sfiora 1,80 euro, mentre fino a pochi giorni fa non toccava l’euro; stessa cosa per cavolfiori oggi ad 1,60 euro, ma il rialzo maggiore spetta alle lattughe con 2,20 euro al kg, contro poco meno di 1 euro. Anche i listini delle zucchine risentono del freddo con aumenti del 20%, più contenuti rispetto ad altre verdure. Praticamente spariti sui banchi di vendita i fagiolini italiani, non adatti al clima invernale, con la maggior parte del prodotto che arriva dal Nord Africa. Rialzi record anche per le melanzane da serra passate da meno di 2 euro sotto Natale a quasi 3 che, insieme ai pomodori, avevano risentito dell’ondata del freddo di novembre i cui effetti si sentono oggi. Meglio per i carciofi dove i rialzi al pezzo non superano il 30%, anche se il gelo si è fatto sentire sull'estetica, bruciando le foglie esterne. «Brutti ma buoni», commenta De Giacomi, mentre la frutta è in linea con i prezzi di una stagione normale; questo perchè mele, pere e kiwi sono stati raccolti da tempo e non hanno risentito dell’ultima ondata di maltempo. Stabili anche agrumi e clementine. Una situazione comune al resto dell’Europa e del bacino del Mediterraneo, rileva la Coldiretti, dove il freddo, tagliando le produzioni, sta provocando tensioni sui prezzi in tutte le fasi della filiera, dopo un 2018 che ha invece attestato una svolta salutista degli italiani che, con quasi 9 miliardi di chili nel carrello, hanno segnato il record dei consumi di frutta e verdura degli ultimi 20 anni.

Ora i borsini risultano sempre più legati alle previsioni meteo. «Gli attuali rialzi potrebbero durare pochi giorni - avverte De Giacomi - perchè si tratta di produzioni scalari, ossi seminate in modo tale da avere sempre prodotto fresco; quindi se per la settimana prossima non ci sarà più altro freddo anomalo la situazione potrebbe normalizzarsi».