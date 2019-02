Sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia municipale Bassa val Taro mentre depositavano rifiuti lungo la strada e nei pressi delle campane per la raccolta del vetro, in barba alle regole e alle direttive che disciplinano la raccolta differenziata. Cittadini che si sono visti consegnare una sanzione che ammonta da 80 a 500 euro. "Ed è un'attività che non si fermerà - annuncia il sindaco Lorenzo Bonazzi -anzi sarà incrementata con misure e interventi ulteriori a tutela della pulizia e del decoro del comune".