Rapinarono un loro connazionale: quattro indiani arrestati. I carabinieri di Soragna ieri hanno arrestato quattro persone, tutte di nazionalità indiana e residenti a Soragna, Busseto, Guastalla (Reggio Emilia) e Castellucchio (Mantova). Gli arrestati, il 27 maggio, nella piazza di Soragna avevano rapinato un connazionale, per dissapori legati a un affitto, portandogli via il portafogli che conteneva 800 euro. Le indagini dei militari si sono avvalse delle immagini immortalata dal sistema di videosorveglianza comunale, delle indicazioni fornite dalla vittima, dalle tracce del percorso effettuato dai veicoli in uso ai quattro e dai tabulati telefonici. I quattro sono ora agli arresti domiciliari.