Raccolta fondi per ricordare Mor Talla Seck

Si è conclusa con 3.505 euro la raccolta fondi promossa dal Soragna Calcio a sostegno della famiglia di Mor Talla Seck, il diciassettenne residente a Soragna di origini senegalesi annegato il 1° luglio nel Po, a Coltaro insieme all’amico Zakaria Sabbar, anch’egli di Soragna.

Alla raccolta fondi hanno partcipato numerosi cittadini, anche dei paesi vicini, che hanno così voluto portare la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia del ragazzo. «Abbiamo raggiunto una quota considerevole e desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo gesto di solidarietà», dice Gianfranco Faroldi, direttore generale del Soragna Calcio, la società dove giocano anche Boucounta e Issa, fratelli di Mor Talla.

La somma raccolta dalla società è già stata consegnata ai familiari di Mor Talla Seck, particolarmente colpiti dalla grande testimonianza di affetto e vicinanza dimostrata loro dalla cittadinanza di Soragna.

Sono in corso altre raccolte fondi per i due ragazzi: all'Itis di San Secondo per la famiglia di Zakaria Sabbar, e a Soragna da parte dell’amministrazione comunale e della Fabbrica Sartoriale Italiana per le famiglie dei due diciassettenni.