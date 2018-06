La banda dell'Audi nera prende di mira due Suv a Sorbolo

Una banda di ladri ha cercato di rubare due Suv attorno alle 5 di questa mattina a Sorbolo. La notizia arriva dal sindaco Nicola Cesari, che pubblica una segnalazione sul suo profilo Facebook.

I ladri - "quelli dell'Audi A5 nera per intenderci", scrive Cesari - hanno "tentato di sottrarre due SUV in una abitazione". Cesari spiega come si muove il malvivente: "Stesso copione... sale al piano primo comodamente dalla grondaia (ovviamente non ingrassata) a lato del balcone, si nascose nello stesso mentre forza la serratura del finestrone per entrare.

Insomma un classico, la casa perfetta.

Hanno tentato di togliere il satellitare da una delle auto (entrambe parcheggiate in strada) e non essendoci riusciti una volta scoperti dal proprietario sono fuggiti gettando le chiavi delle vetture. Cercano probabilmente auto di grossa cilindrata probabilmente Suv e 4x4 per fare altri furti. Detto questo, attenti a dove tenete le chiavi delle vostre auto...".