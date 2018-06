Un malore nella notte, e un finale drammatico e improvviso: è morto a Sorbolo Giuseppe Giacalone, medico di base amatissimo dai suoi pazienti. "Oltre un medico: un amico", ricordano in tanti. "Un grande uomo, simbolo ed esempio della nostra comunità.

Ciao Dott!...grazie per tutto il bene che hai fatto ai tuoi cittadini, non ti dimenticheremo mai!", ha scritto il sindaco Nicola Cesari.

Giacolone era anche molto attivo nella sezione locale dell'Avis.