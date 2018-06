Senso unico alternato con semaforo sulla provinciale 73 a Casaltone

La Provincia di Parma ha reso noto che "viene istituito il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico sulla strada provinciale 73 di Casaltone al km.2+900 a parte dalle 7 del 27 giugno fino alle 18 del 29 giugno 2018, e comunque fino a fine lavori.

La misura si è resa necessaria per permettere di eseguire il ripristino della scarpata a lato della SP.73 di Casaltone al km.2+900 lato sinistro, in corrispondenza dell’immissione del Cavo Botte di Casaltone nel Cavo Gambalone Diversivo in Comune di Sorbolo. Il cedimento della scarpata era infatti in progressivo peggioramento. L’intervento verrà eseguito dal Consorzio di Bonifica con propri mezzi. L’esecuzione di tali lavori rende necessario l’istituzione di senso unico alternato per la sicurezza degli utenti della strada. L’ordinanza avrà validità dall’installazione in loco dei segnali".