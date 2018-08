Cesari: fermati 10 mezzi pesanti a Mezzano Superiore, sette multati

La comunicazione avviene via Facebook, il sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari segnale che ieri sono stati fermati e controllati dieci mezzi pesanti non autorizzati che transitavano in località Mezzano Superiore. Sette di loro sono stati multati. Da oggi, inoltre, inizierà il controllo incrociato anche sull'argine maestro, grazie alla collaborazione con il Comune di Brescello.