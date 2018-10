Esce acqua torbida dai rubinetti: problemi nella Bassa Est

Problemi nella rete idrica a Sorbolo. Questa mattina in alcune abitazioni l'acqua è uscita dai rubinetti con una colorazione opaca. Problemi anche a Mezzani e Colorno.

EmiliAmbiente ha reso noto che i tecnici hanno già risolto il problema, tuttavia potrebbe ancora uscire acqua torbida da alcuni rubinetti. Se dovesse accadere, è bene non usare l'acqua.

Il sindaco Nicola Cesari ha lanciato un'allerta via Facebook:

"A causa di una anomalia riscontrata alla rete idrica - scrive Cesari - l'acqua che esce dai rubinetti delle abitazioni di Sorbolo in alcuni casi può assumere una colorazione opaca. I tecnici di Iren sono già intervenuti nella pulizia della rete, aprendo idranti anche in paese, e a breve il flusso idrico tornerà alla normalità. Si consiglia di controllare dal vostro rubinetto e nel caso si riscontri la presenza di sabbia, non utilizzare l'acqua per finalità alimentari".

EMILIAMBIENTE: "QUALITA' DELL'ACQUA RIENTRATA NELLA NORMA". EmiliAmbiente ha reso noto, attraverso un comunicato, che "nella prima serata di ieri, sabato 20 ottobre, si è verificato un guasto a uno dei pozzi nella centrale di captazione di San Donato, che alimenta un'ampia parte della rete d'adduzione idrica della Bassa. I tecnici dell'azienda sono immediatamente entrati in azione e alle ore 1.30 di oggi - domenica 21 ottobre - la qualità dell'acqua erogata risultava nella norma. Ciononostante è possibile che in queste ore l'acqua già immessa in rete risulti torbida: si consiglia di verificare la situazione nel proprio impianto domestico e, nel caso si riscontri che l'acqua non è limpida, di non utilizzarla per fini alimentari. Scusandosi del disagio, EmiliAmbiente informa che le ripercussioni del guasto dovrebbero esaurirsi entro la fine della giornata".