Il sindaco di Sorbolo: "Acqua torbida, c'è ancora qualche sporadica segnalazione"

Dopo i problemi di ieri con acqua torbida nella Bassa Est (perlopiù risolti dopo l'intervento dei tecnici), questa mattina il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari fa sapere: "Su segnalazione di alcuni cittadini risultano ancora presenti sporadici sedimenti di sabbia in alcune zone della rete idrica. Vi preghiamo di contattare il numero verde Iren per segnalare la via e il civico:

800 038038".