Matteo Salvini a Sorbolo

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini sarà alle 10.30 a Sorbolo (Via Montefiorino 2) in occasione della consegna alla Guardia di Finanza di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. L’edificio, sequestrato nell’ambito del processo 'Aemilia', sarà destinato ad alloggi di servizio per i finanzieri. Alle 10.45 Salvini si recherà nella Sala civica del Comune per un incontro pubblico.

L’immobile di Sorbolo è stato sequestrato alla 'ndrangheta di Cutro (nell’ambito del processo Aemilia) e fa parte di un numero di proprietà ben più vasto che comprende almeno un’altra palazzina e una serie di garage tutti riconducibili a clan calabresi.