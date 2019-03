Razzia a tempo di record: in 5 minuti «ripulita» una casa a Coenzo

In cinque minuti i ladri hanno fatto tutto. Sono entrati in casa, hanno staccato la corrente per «neutralizzare» la telecamera interna e hanno rovistato ovunque in camera da letto sino a mettere le mani sui gioielli e sui pochi soldi conservati. Infine si sono dati alla fuga, pochi istanti prima del rientro a casa dei proprietari.

È accaduto martedì scorso, poco dopo le 19, in un’abitazione di strada Chiozzola a Coenzo di Sorbolo Mezzani.

«Siamo rientrati a casa, intorno alle 19.30, dopo aver partecipato ad una festa con nostra figlia a Parma – spiega la proprietaria – Subito non ci siamo accorti di nulla. Ma quando mio marito è entrato in camera da letto l’ha trovata completamente a soqquadro».

I cassetti del comò e le ante dell’armadio erano aperti, la classica scena che si trova di fronte chi viene «visitato» dai ladri. A restituire la cronistoria di quanto accaduto, pochi minuti prima, sono state le immagini ed i «buchi» nel filmato delle telecamere.

L’occhio elettronico esterno ha registrato, alle 19.17, la luce dei fari di un’auto che si è avvicinata alla casa. Alle 19.22 è stata tolta la corrente per mettere ko la telecamera interna, mentre alle 19.27 i proprietari hanno fatto rientro a casa. In quei cinque minuti è successo tutto.

«Nei campi intorno a casa – raccontano le vittime del furto – abbiamo trovato le impronte delle scarpe riconducibili ad almeno tre diverse persone che hanno probabilmente scavalcato la recinzione ed hanno poi raggiunto la terrazza per avvicinarsi alla scala e alla porta di ingresso in una maniera tale da non essere ripresi dalla telecamera esterna».

A quel punto i ladri hanno dimostrato di essere molto abili riuscendo ad aprire la porta senza lasciare segni di effrazione. Quindi, una volta dentro casa, si sono diretti nella camera da letto dove, aprendo armadi e cassetti, hanno trovato i gioielli tra cui collane, braccialetti e fermacravatte ed un po’ di denaro, le poche decine d’euro che i cittadini si fidano ancora a tenere in casa per far fronte a piccole spese impreviste.

Quando un palo li ha avvisati che i proprietari stavano tornando a casa si sono dati alla fuga.

I proprietari hanno chiamato la centrale operativa del 112 che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri di Sorbolo, arrivata tempestivamente.

Nella zona non si tratta, purtroppo, del primo furto. Ad ottobre, sempre in strada Chiozzola a Coenzo, i ladri avevano «visitato» altre due abitazioni, mentre i proprietari stavano dormendo, ed in un caso avevano rubato anche un’auto.

«Evidentemente la nostra è un’area finita nel mirino – commentano le vittime dell’ultimo furto - Ci siamo attrezzati con le telecamere ed ora installeremo anche l’allarme, ma in questa zona ci sentiamo un po’ dimenticati dal Comune che avrebbe potuto prevedere una maggiore illuminazione pubblica e l’installazione, anche qui, di telecamere di videosorveglianza per riuscire, almeno, a riprendere le targhe delle auto in transito in modo da poter monitorare gli spostamenti di mezzi sospetti.