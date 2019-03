Soncini candidato sindaco: «Sicurezza, manca un presidio h24»

È una lista civica quella che candida Gianni Soncini – 54enne sorbolese – a sindaco di Sorbolo Mezzani. Ci sarà il sostegno della Lega, partito cui appartiene Soncini, e anche di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

«Ma stiamo sondando anche la possibilità di coinvolgere altre realtà del territorio. Sono già due mesi che stiamo lavorando al programma e che siamo all’opera per individuare le persone da inserire in lista e alle quali attribuire i vari incarichi in caso di vittoria».

La motivazione della candidatura è chiara: «Da un po’ di tempo vedo situazioni che non mi piacciono a Sorbolo Mezzani. Visto che non ci si può solo lamentare, ho deciso di agire. A Sorbolo l’amministrazione uscente ha sicuramente fatto bene in alcuni settori. Penso alla pista ciclabile e all’impianto da calcio. Ma si è trascurato il patrimonio già esistente. La scuola elementare, ad esempio, ha bisogno di manutenzione. La palestra di via fratelli Bandiera avrebbe dovuto essere pronta a settembre ed invece è stata interessata dal cantiere per quasi tutto l’anno scolastico. Le strade sono in pessime condizioni. Mezzani soffre di un digital divide notevole: in alcune zone manca persino la linea Adsl, una situazione inaccettabile».

Nel programma si parlerà anche di sicurezza: «Il decreto sicurezza del governo porterà dei fondi e speriamo che a breve sia approvata anche la legge sulla legittima difesa. Lascia perplessi il fatto che Sorbolo non abbia un presidio h24 dei carabinieri. In vent’anni a Sorbolo ho subito 4 tentativi di furto. Solo nella mia via, dove ci sono 8 unità abitative, i ladri sono passati più di una decina di volte. Professionalmente opero nel mondo tecnico ed informatico e ritengo importante investire in tecnologia in modo che tutti i punti di accesso al territorio siano realmente videosorvegliati e non “coperti” da telecamere che al momento del bisogno si scoprono non funzionanti, come ho sperimentato direttamente».

Le parole chiave sono manutenzione e concretezza. «Quando si investe bisogna pensare anche alla manutenzione futura di un bene. So che il pubblico è diverso dal privato. Ma bisogna mettere dei paletti ben chiari, ad esempio delle penali per quelle aziende che non rispettano le tempistiche di un cantiere».

Soncini è consapevole dello scenario politico che si determinerà a Sorbolo Mezzani con il centrosinistra che punterà, manca solo l’ufficialità, sul sindaco uscente a Sorbolo Nicola Cesari, affiancato dall’altro sindaco uscente a Mezzani Romeo Azzali come vice.

«Cesari è un candidato fortissimo – commenta - Ha grande volontà nel fare le cose e più volte ho collaborato con lui in passato. Ma credo che abbia personalizzato eccessivamente il ruolo di sindaco. Un primo cittadino non deve rincorrere i ladri o asfaltare le strade, ma coordinare le attività di un paese e dare degli indirizzi. Altrimenti il rischio è quello di perdere l’identità delle istituzioni. Tante cose le ha fatte, ma io credo si possa fare meglio».

Ed è proprio con questo slogan «Fare meglio» che si apre il sito internet www.sorbolomezzani.com attraverso il quale il candidato Soncini si rende disponibile per il dialogo con la cittadinanza.