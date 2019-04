Martina Rivara si candida a sindaco a Sissa Trecasali

Martina Rivara, studentessa 25enne, si candida a sindaco di Sissa Trecasali alla guida della lista civica «Per un domani migliore».

Sissese doc - il padre è Gabriele, campione di ciclismo su strada, e la mamma è Lorenza Fabbi – Martina Rivara si è diplomata al liceo scientifico Bertolucci di Parma e poi laureata in Lettere nel dicembre 2017 all’università di Parma, mentre attualmente sta completando il corso di studi in giornalismo e cultura editoriale per il conseguimento della laura magistrale, sempre all’università di Parma.

«La proposta di una mia candidatura – spiega – mi è giunta da cittadini, che andranno a comporre la lista “Per un domani migliore”, mossi dalla volontà di delineare un programma elettorale che tenga conto dell’esperienza di alcuni di loro e delle novità proposte dai giovani».

Se le si chiede quali siano le ragioni che l’hanno spinta ad accettare la candidatura Rivara risponde con convinzione: «La prima regola è mettersi in gioco. La seconda è tanta voglia di imparare e darsi da fare e la terza avere il coraggio di compiere questo passo. Da giovane ho voglia di mettermi in prima fila per coinvolgere tanta gente, in primis i miei coetanei, che magari si interessano poco di politica». Nei prossimi giorni saranno definiti i dettagli della lista e del programma. Per ora alcuni punti fermi ci sono già.

«La fusione tra Sissa e Trecasali è stata fatta cinque anni fa. Ora noi vogliamo guardare al nostro comune come ad una realtà unica, senza campanilismi. Una cosa è certa: i tanti “campanili” di un comune policentrico come Sissa Trecasali devono però suonare tutti la stessa musica. Ogni località di Sissa Trecasali ha le proprie peculiarità ed è giusto che abbia anche gli stessi diritti delle altre per cui i servizi comunali dovranno essere dislocati su tutto il territorio. Agiremo mossi non tanto da indicazioni politiche o partitiche, ma per l’interesse dei cittadini. Altri temi forti del nostro programma saranno quelli di una viabilità efficiente; del decoro e della tutela dell’ambiente puntando sui valori dell’agroalimentare».

Con l’ufficialità di Martina Rivara diventano 4 i candidati sindaco a Sissa Trecasali: oltre a lei ci sono il primo cittadino uscente Nicola Bernardi; Pietro Cerati per la lista comunista «Uniti si vince» e Armando Zambelli per l’European communist party.