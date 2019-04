Parma-Suzzara: lavori finiti. Riapertura il 6 maggio?

Sono terminati i lavori di sistemazione della linea ferroviaria Parma-Suzzara, chiusa nel tratto tra Parma e Brescello dal 12 dicembre del 2017, il giorno dell’alluvione dell’Enza a Lentigione.

Ad annunciarlo, sul proprio sito internet è Fer (Ferrovie dell’Emilia Romagna), che scrive: «Dal 25 aprile l’infrastruttura della linea Parma-Suzzara torna agibile per il servizio di trasporto passeggeri nel tratto di linea Brescello-2° Bivio Parma Est. Tra le stazioni di Brescello e Sorbolo saranno attivati i nuovi sistemi di protezione dei passaggi a livello oltre ai nuovi segnali della stazione di Sorbolo. Per la ripresa dell’operatività in concreto del servizio di trasporto si rimanda al sito di Tper (Trasporti passeggeri Emilia Romagna) che comunicherà, tempestivamente, avvio, orari, e organizzazione del servizio». Una data, ufficiale, di ripresa del transito dei treni anche nel tratto tra Brescello e Parma, dunque, ancora non c’è. Lo conferma la stessa Tper: «È in corso l’iter autorizzativo per il ripristino della circolazione ferroviaria». Tuttavia tra i rappresentanti delle istituzioni trapela, come molto probabile, la data di lunedì 6 maggio. La certezza potrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi al termine di un incontro tra tecnici di Fer e Tper, comitati dei pendolari e rappresentanti delle istituzioni che si terrà a Gualtieri con inizio alle 15.30. Si intravede, dunque, la conclusione di un lungo periodo di disagi per i pendolari costretti a fare i conti con la necessità di ricorrere al servizio di autobus sostitutivi nel tratto Parma-Brescello. Il cantiere per la sistemazione dei binari, della massicciata e dei passaggi a livello, finanziato con un milione di euro dalla Regione Emilia Romagna, termina dopo alcuni rinvii. In un primo momento, infatti, si era prospettata la conclusione dei lavori entro settembre del 2018, in modo da garantire la presenza dei treni in occasione della ripresa dell’anno scolastico. Poi la tempistica è più volte slittata in avanti, prima a gennaio e poi a maggio.