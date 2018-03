Appello per il Gatto Oscar

Appello per il gattone Oscar, trovato assiderato nella zona del quartiere Europa, in quei giorni di gelo e dalle temperature sotto zero. Alcuni generosi animalisti lo hanno soccorso e salvato, affidandolo alle cure della veterinaria. Adesso si è rimesso e sta bene, ma deve trovare una casa. Oscar ha circa quattro anni, castrato vaccinato. E’ un micio dolce e buono, sempre alla ricerca di coccole. Chi volesse donare un posticino al caldo al gatto Oscar, può contattare il 338-5436162 (Rossella).