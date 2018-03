Si è smarrito nella notte del 24 marzo in località Bianconese quartiere artigianale via Romitaggio , un setter inglese bianco arancio di anni tre rispondente al nome Buk , di proprietà del Sig. Gianfranco Fanzini abitante a Pontetaro in Via Raffaello Sanzio n 10 cell n 3429467544. Chiunque lo avvistasse o volesse segnalare la sua presenza è pregato di segnalarlo al numero sopraesposto. Ringraz i anticipatamente.