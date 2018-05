Adozione del cuore per cane Dino

E’ una storia triste quella del cane Dino, 10 anni, che viveva al canile e che era stato adottato all'età di 5 anni dal suo padrone che lo ha amato perdutamente. Erano una bella coppia. Purtroppo il suo padrone è deceduto, la moglie è ultranovantenne e non c’è nessun altro familiare che se ne possa occupare.

Il suo destino è tornare in un box. Ora che ha assaporato la vita di una casa, un nuovo abbandono lo farebbe crollare, sarebbe troppo per lui vedersi nuovamente rinchiuso. Quindi si fa appello per trovargli una famiglia che lo possa amare negli ultimi anni della sua vita. Per info e adozioni: 338-5436162.