In questo periodo di nascite numerosi sono stati i gattini accolti presso il Polo degli animali d’affezione, ma ora purtroppo il Gattile comunale ha esaurito le sue disponibilità ed è costretto a non accogliere nuovi cuccioli, sia per limiti di spazio che per preservare il benessere degli animali ospitati.

Il provvedimento è scattatp ieri: tra 30 giorni, dopo ulteriori verifiche ed approfondimenti sanitari, si procederà a valutare se rispristinare l’accesso provvisoriamente interdetto o procrastinare la chiusura della struttura.