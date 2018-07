Salvata dalla sua padrona, che ha perso la vita per lei. E ora Luna è in cerca di una nuova famiglia. La cagnolina di Franca Ferrari - la donna di 58 anni di Torrile morta in seguito a uno choc anafilattico dopo essere stata punta dalle vespe da cui cercava di difendere la sua compagna a quattro zampe - sarà da oggi ospitata al canile Martinella. nessuno dei familiari ha potuto accoglierla e ora cerca una casa e una nuova serenità.