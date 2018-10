Non c'è traccia di Seven e Indi, scomparsi dal 6 settembre

Sono stati smarriti lo scorso 6 settembre e da quel giorno se ne sono perse le tracce. Si tratta di un lupo cecoslovacco femmina di nome Indi e un setter inglese bianco e nero di nome Seven che sono scomparsi dall’abitazione dei proprietari in via Zara e Zanchi, laterale di viale Patrioti nella prima periferia della città termale, che li stanno cercando da quel giorno senza sosta. «Sono microcippati, buoni ma diffidenti, non si fanno avvicinare con tanta facilità soprattutto il lupo – afferma la proprietaria – L’unica segnalazione finora, tre giorni dopo la loro scomparsa, è pervenuta dalla zona di Montauro e della ciclabile Salso–Ponte Ghiara, ovvero dall’altra parte della città, dopo di che più nulla. Abbiamo pubblicato molti appelli sui social, contattato i cacciatori e le forze dell’ordine, affisso volantini, ma Indi e Seven sembrano proprio spariti nel nulla. facciamo un appello: se fossero stati rubati restituiteli, dietro ricompensa».