Dalle 18 circa di martedì non si trova più Lulù. Ha 1 anno e mezzo, maschio castrato. Se lo si chiama per nome o si schioccano le dita si avvicina. Non è mai uscito dal portone del condominio, non è abituato alla strada. Si è allontanato da Borgo dei Grassani, vicino a via Costituente e Borgo S. Giuseppe. Per qualsiasi informazione 3804640494 .