Sorpresa romantica e urla di gioia per Alessia Mancini: il marito la raggiunge sull'Isola dei famosi

Momento romantico e grande sorpresa per Alessia Mancini nella puntata di ieri sera dell'Isola dei famosi. Il marito, Flavio Montrucchio, è volato in Honduras per fare una sorpresa ad Alessia.

Alla naufraga, ignara di quanto sta per accadere, viene detto che deve aiutare gli altri con le razioni di riso. Ma dalla barca inizia a parlare un uomo con il megafono: quando Alessia capisce che è suo marito Flavio, Alessia Mancini urla ed è commossa. Lui poi la raggiunge a nuoto e l'incontro finisce fra baci e abbracci. "Tu hai la chiave del mio cuore", dice Alessia. "Non cambierei nulla di te, nemmeno i tuoi difetti", dichiara tra l'altro Flavio Montrucchio.

L’amore non conosce distanze: riviviamo l’emozionante sorpresa che @flaviomontrucch ha fatto alla sua Alessia Mancini sull’#Isola! https://t.co/1U8ZJG8xmn — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 13 marzo 2018