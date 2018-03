Ascolti tv: vince Sanremo Young, la fiction Il cacciatore debutta con il 10,3%

Vittoria su Rai1 per Sanremo Young condotto da Antonella Clerici che ieri è stato visto da 3 milioni 210 mila spettatori con uno share del 14.6%, confermandosi il programma più visto in prime time.

La serata prevedeva anche su Rai2 Il cacciatore, la fiction interpretata da Francesco Montanari, che ha esordito con 2 milioni 483 mila spettatori (10.3%). Il primo episodio dal titolo «Nel bosco» ha totalizzato 2 milioni 716 mila spettatori (10.3%) mentre il secondo, «Fuoco amico» 2 milioni 278 mila spettatori (10.4%). Su Rai3 Chi l’ha visto è stato seguito da 2 milioni 388 mila spettatori (10.8%). Su Italia 1 Le Iene Show ha raccolto 2 milioni 251 mila spettatori (11.75%). Su Canale 5 La Bella e la Bestia è stata vista da 2 milioni 176 mila spettatori e il 9.55% di share. Su Rete4 La Teoria del tutto che racconta la storia di Stephen Hawking ha raggiunto 1 milione 363 mila spettatori (6.04%). Su La7 per Atlantide 772 mila spettatori e uno share del 3.47%.

Complessivamente le reti Rai hanno vinto la prima serata con 10 milioni 34 mila spettatori (38.3%), la seconda con 4 milioni 364 mila (35.8%) e l’intera giornata con 3 milioni 876 mila (37%). Mediaset ha toccato 8 milioni 866 mila ascoltatori (33.85%) in prime time, 4 milioni 300 mila ascoltatori (35.27%) in seconda serata, 3 milioni 564 mila ascoltatori (34%) nelle 24 ore.

Per l’informazione: il TG1 delle 20 ha registrato 5 milioni e 819mila spettatori e uno share del 24.3%; il TG2 delle 13, 2 milioni e 100mila spettatori e il 14.6% e il TG3 delle 19 è stato seguito da 1 milione 757 mila telespettatori con il 9.5%; le edizioni regionali delle 14 a cura della TGR hanno ottenuto 2 milioni e 461mila spettatori, con il 16.1%. Il Tg5 ha raccolto 4 milioni 557 mila spettatori (18.8%), mentre il TgLa7 è stato visto da 1 milione 463 mila (6.03%). «Linea Notte» su Rai3 ha totalizzato 912 mila spettatori e uno share di 10.4%.

Nel preserale «L'Eredità», il quiz di Rai1 condotto da Fabrizio Frizzi, è stato visto da 4 milioni 973 mila spettatori con uno share del 23.9%. Nell’access prime time su Canale 5 Striscia la Notizia ha raggiunto 5 milioni 171 mila spettatori (19.45%); su Rai1 I soliti Ignoti - Il ritorno, condotto da Amadeus, ha ottenuto il gradimento di 5 milione e 66 mila spettatori (19%); su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber è stato visto da 1 milione 800 mila spettatori (6.82%).

La Rai segnala anche nel day time di Rai1: Unomattina che, nella fascia tra le 8 e le 9 del mattino, è stato seguito da 1 milione 311 mila spettatori (21.7%); Storie italiane con 1 milione e 6 mila spettatori (20%); Buono a sapersi con 955 mila (15.6%) e La prova del cuoco seguita da 1 milione 916 mila spettatori (16.3%). Nel pomeriggio la seconda parte della Vita in diretta ha totalizzato il 15% di share con 1 milione 803 mila spettatori. (ANSA).