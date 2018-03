Il nuovo film di Spielberg gratis con la Gazzetta

Dopo il grande successo di "The Post", Steven Spielberg ritorna al futuro: ambientando il suo nuovo film "Ready player one" nel 2045, su una Terra devastata da povertà, carestie e guerre dove l'unica via di fuga è rappresentata dalla realtà virtuale. In particolare da Oasis, un apparentemente meraviglioso mondo parallelo dove si avventura anche il giovane protagonista... Un film che segna il ritorno di Spielberg alla fantascienza e che 50 lettori della Gazzetta di Parma potranno vedere gratuitamente in anteprima martedì 20 marzo al The Space Parma Campus.

I primi 25 che infatti si registreranno al link

https://goo.gl/uV5Aku

potranno riservare due biglietti invito per assistere alla proiezione della pellicola. Cosa aspettate?