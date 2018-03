Prova del cuoco, Marini, la dall'Argine e Parma vincono contro il Lazio

Parma batte il Lazio. Il savarin di riso degli chef Mario Marini de Il cielo di Strela di Compiano e di Barbara Dall’Argine dell’Antica hostaria Tre Ville di strada Benedetta a Parma ha stravinto la sfida dei campanili proposta dalla trasmissione di Rai Uno La prova del cuoco ottenendo il 72% dei consensi del pubblico nella votazione promossa sulla pagina Facebook del programma ieri condotto da Federico Quaranta che ha sostituito Antonella Clerici, impegnata con Sanremo Young. In rappresentanza del borgo di Compiano, contrapposto a Vasanello (Viterbo), Marini e Dall’Argine hanno proposto come l’ha definito lo stesso Marini in diretta "un piatto da compagnia, tipico delle feste, composto da riso, tanta carne e funghi".