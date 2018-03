Ascolti tv: vince Don Matteo con l 26,9% di share

La puntata dell’undicesima stagione della serie tv Don Matteo con Terence Hill ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri con 6.269.000 spettatori e uno share del 26,9%, risultando anche il programma più visto dell’intera giornata. In particolare il primo episodio, «Genitori e figli», ha sfiorato i 7 milioni di spettatori, 6.947.000 con il 26.4%, mentre il secondo, intitolato «Don Matteo sotto tiro», ha oltrepassato il 27 di share (27.4%) con 5.716.000 spettatori. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato ha raccolto davanti al video 2.287.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Nell’access prime time su Rai1 I Soliti Ignoti - Il Ritorno ha ottenuto 5.574.000 spettatori con il 21.1% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.936.000 spettatori con uno share del 18.6%. La7 Otto e mezzo ha interessato 1.769.000 spettatori con il 6.8% di share.

Rai1 vince il prime time con 6.175.000 spettatori pari al 23.48% di share. Per Canale5, 3.721.000 spettatori e il 14.15% di share. Nei complessivi le reti Rai dominano la prima serata con 10.182.000 spettatori e il 38.71% di share (per le reti Mediaset, 7.697.000 e il 29.27% di share); la seconda serata con 4.169.000 spettatori e il 33.98% di share (per Mediaset, 3.610.000 spettatori e il 29.43% di share); le 24 ore con 4.053.000 spettatori e il 37.4% di share (per Mediaset, 3.428.000 spettatori e il 31,64% di share). La7 ha avuto il 5.66% di share in prima serata e il 4.39% nelle 24 ore.

Per l’informazione, i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1 5.687.000 spettatori, share 23.74%; per il Tg5, 4.517.000 spettatori e il 18.61%; per il TgLa7, 1.341.000 spettatori e il 5.6% di share. L’ufficio stampa Rai comunica gli ascolti del Tg2 delle 13, 2.238.000 spettatori, share 15.3%, del Tg3 delle 19, 1.917.000 spettatori, share 10%, e delle edizioni della TgR delle 14, 2.671.000 spettatori, share 16.6%.

Nei dettagli della prima serata su Rai2 Boss in Incognito reality condotto da Gabriele Corsi, ha interessato 1.421.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Insterstellar ha intrattenuto 1.346.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.114.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Rete4 Quinta Colonna ha totalizzato 1.023.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 il film La Leggenda degli Uomini Straordinari, con Sean Connery, ha raccolto 702.000 spettatori con uno share del 2.7%. In seconda serata Porta a Porta su Rai1 ha realizzato uno share del 14.7% con 1.358.000 spettatori.