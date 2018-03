Anna e i suoi fornelli: nuovo programma tv per Anna Falchi

Partirà lunedì 19 marzo un nuovo programma di cucina condotto da Anna Falchi. Ideato da Antonio Azzalini, scritto da Dario Baudini e Franco Bianca che è anche il regista del programma Anna e i suoi fornelli, questo il titolo, vedrà alla conduzione Anna Falchi e sarà in onda su Telenorba (Canale 180 del Digitale Terrestre e 510 di Sky).

Tutti i giorni alle 13 e in replica alle 19,30. Per poco meno di mezz'ora Anna Falchi sarà affiancata dai più rinomati chef pugliesi tra i quali lo stellato Stefano Di Gennaro, (Quintessenza di Trani),) Antonio Sgarra, (Anice Verde di Trani) il volto noto tra i fornelli degli studi di Telenorba Pasquale Fatalino, (L’Antica Locanda di Noci) e lo chef putignanese premiato in Belgio Giuseppe Santoro. Durante la preparazione delle tre portate per ogni puntata sarà la stessa attrice a cimentarsi ai fornelli con i nostri chef ed a deliziare gli spettatori con i prodotti tipici del territorio pugliese. Ogni piatto preparato sarà inoltre abbinato a un vino grazie alla presenza in studio di sommelier selezionati dalla Fondazione Italiana Sommelier. "Da brava romagnola e grazie agli insegnamenti di mia mamma ho imparato presto a cucinare - ha detto l’attrice - Mi piace mangiare bene e con il tempo è diventato anche il mio hobby. Per questo quando Azzalini mi ha proposto il programma per Telenorba ho accettato con grande piacere. Finalmente potevo unire hobby e lavoro: meglio di così?"