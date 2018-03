Ascolti tv: il gran finale di SanremoYoung vince la "gara" del venerdì sera sul piccolo schermo

Gran finale per la prima edizione di SanremoYoung, la trasmissione condotta da Antonella Clerici in onda ieri in prime time su Rai1, con 4 milioni 277 mila spettatori pari al 19.7 di share è risultata la più vista della fascia di prima serata. Il teen talent vince anche sui Social e si posiziona al primo posto dei programmi più commentati nella fascia prime time con oltre 178mila interazioni (dati Nielsen Italia)». Su Canale 5 il film di Paolo Genovese «Immaturi - il viaggio» registra 2.095.000 spettatori (9,69%).

Grande riscontro del pubblico per il film documentario su Aldo Moro di Ezio Mauro «Il condannato - Cronaca di un sequestro», regia di Simona Ercolani e Cristian di Mattia, proposto in prima visione assoluta su Rai3, che ha ottenuto un seguito di 1 milione 674 mila spettatori e il 6,9%.

Le reti Rai si aggiudicano il prime time con 9 milioni 150 mila e il 36.4% (Mediaset 32.86%, La7 5.18%)) e l’intera giornata con 3 milioni 809 mila spettatori e share del 36.3% (Mediaset 33.17%, La7 4.5%). Seconda serata a Mediaset con il 33.45% (Rai 32.05%, la7 5.49%).

Nell’access prime time «I soliti ignoti - il ritorno» è stato seguito da 5 milioni 187 mila spettatori con uno share del 20.4, mentre Striscia la notizia ha sfiorato i 5 milioni (4.959.000 con il 19.39%); su Rai2 «Quelli che dopo il Tg» ha realizzato 1 milione 74 mila e il 4.2 di share.

Sempre in prime time su Italia 1 con 1.781 (7.74%) il film Transporter 3, con 1.479.000 su Retequattro il programma Quarto Grado (7,74%), su Nove Fratelli di Crozza ha avuto 1 milione 194 mila spettatori (4,88%), su Rai2 «Nemo - Nessuno escluso» ha avuto un seguito di 897 mila spettatori e il 4.1 di share e infine su La7 Propaganda Live ne ha avuti 734 mila (3.85%).

Nel preserale di Rai1 «L'Eredità» ha realizzato 5 milioni 227 mila spettatori e il 26.4 di share, su Canale 5 Avanti un altro! è stato seguito da 4 milioni 142 mila spettatori (21.37%).