Vasco svela su Facebook i cambiamenti della band per il 'Non stop live'

Come un allenatore, Vasco Rossi prepara la sua squadra al meglio per regalare emozioni e svela su Facebook ai suoi milioni di fan i cambiamenti e le novità nella line up del prossimo 'Vasco Non Stop Live 2018', il tour che partirà a giugno da Torino per arrivare fino a Messina.

«La New Entry - annuncia Vasco - è una giovane polistrumentista di talento che vi stupirà, suona percussioni, sintetizzatore, pianoforte, chitarra e sostituirà Clara per i cori. Clara sarà comunque presente con un suo progetto personale e aprirà i concerti in diverse città». «Ecco - aggiunge - le convocazioni per il SuperGruppo del 'VascoNonStopLive018': Matt Laug alla batteria! Claudio Gallo Golinelli al basso! Alberto Rocchetti per il tocco del Lupo alle tastiere e pianoforte! Frank Nemola alle tastiere, programmazione, cori e fiati!» E, prosegue, «nel segno della tradizione e del rinnovamento, Stef Burns e Vince Pastano alle chitarre!! E infine l’entusiasmo e l'energia di Beatrice Antolini per i colori, le percussioni, il 'synth' , i cori...!!...e chi non vuole restare qui vada in collina!! Stay Tuned...».