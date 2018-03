Isola dei famosi: Paola risponde ai commenti cattivi arrivati via Twitter

Vladimir Luxuria dice di credere all'amore fra Paola Di Benedetto e Francesco Monte così come crede alle promesse elettorali. Una spettatrice dice che Paola è "simpatica come un residuo di popcorn che rimane incastrata nel molare". "Francesco ti manca solo nella settimana della nomination". Sono solo alcuni dei messaggi - spesso acidi - che sono arrivati via Twitter nei confronti di Paola Di Benedetto, modella (tra l'altro ex "Madre Natura" su Canale 5). E lei in un video risponde a tono a tanti di questi messaggi, spesso... facendosi due risate.

Alle critiche del web non sfugge nessuno!

Abbiamo fatto leggere a Paola il Twitter-pensiero sulla sua #Isola… ecco cosa vi ha risposto! pic.twitter.com/yKTndlQR1H — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 19 marzo 2018

