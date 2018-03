Ascolti tv: Montalbano ("Una faccenda delicata") imprendibile anche in replica. Soddisfazione anche per Report

Sfiora i 6,5 milioni di telespettatori il commissario Montalbano che con la replica dell’episodio "Una faccenda delicata" su Rai1 si è aggiudicato la gara degli ascolti nel prime time di ieri, registrando precisamente 6.337.000 (share 26.6%) e risultando così il programma più visto della giornata. Su Canale 5 "Il Segreto" ha avuto 2.575.000 (share 10.7%) e su Italia 1 grande esordio per la terza stagione di "Emigratis", il programma con Pio e Amedeo che ha avuto 2.262.000 (share 9.8%).

Sempre in prima serata bene su Rai3 il ritorno delle inchieste di "Report" con 1.818.000 (share 7%), su Rai2 il docu-reality condotto da Gabriele Corsi "Boss in incognito" ha raggiunto 1.668.000 (share 6.6%) e su La7 il film "Mato Grosso" ha avuto 723.000 (2.85%).

GRANDE SODDISFAZIONE PER REPORT. Grande soddisfazione a Rai3 per le ottime partenze, ieri, di "Report" e "Prima dell’alba" e per gli ascolti dell’intera giornata che ha raggiunto uno share medio del 7.6%, in aumento rispetto ai dati dello scorso anno. E' da segnalare, spiega una nota di Rai3, l’ottimo andamento di tutti i programmi del daytime: dal 9.8% di share di Agorà al 10.9% di Geo, passando per Mi manda Raitre, Tutta Salute, Chi l'ha visto? alle 11:30, che ieri ha fatto registrare il suo record stagionale con il 7.19% di share, Quante Storie e #cartabianca, che chiude il pomeriggio della rete al 9% di share.

Inoltre - segnala ancora la rete - spicca in prime time la partenza dell’edizione primaverile di Report con Sigfrido Ranucci, share del 7% con oltre 1 milione 800 mila telespettatori, superando il valore medio della passata stagione, mentre in seconda serata il debutto di Salvo Sottile con il suo nuovo programma Prima dell’alba ha ottenuto il 6.4% di share, catturando l’attenzione di oltre 1 milione di telespettatori.