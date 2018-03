Massimiliano Morra è stato vittima di un incidente stradale a seguito del quale è stato sottoposto a una serie di accertamenti tutt'ora in corso.

Il concorrente di Ballando con le Stelle (in coppia con Sara Di Vaira) e già protagonista di Furore e molte altre fiction italiane è ora a casa, vigile e in fase di ripresa. E’ in attesa di esami che determineranno la sua presenza o meno alla puntata del dance show condotto da Milly Carlucci su Rai1 del prossimo sabato.