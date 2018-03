Ascolti tv, "C'è posta per te" vince la prima serata di sabato 24 marzo

«C'è posta per te» vince ancora la serata del sabato: il people show di Maria De Filippi su Canale 5 supera la concorrenza con il 27.47% di share pari a 5 milioni 384 mila spettatori. Il terzo appuntamento con Ballando con le stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci, in prima serata su Rai1 ottiene: nella prima parte «Ballando...tutti in pista», 4 milioni 222 mila spettatori e il 18.9 di share mentre nella seconda è stata seguita complessivamente da 3 milioni 471 mila con il 18.9. Sempre in prima serata su Rai2 gli episodi di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans hanno ottenuto rispettivamente: 1 milione 331 mila spettatori (5.6 di share) e 995 mila (4.5 di share). Su Rai3, in attesa della nuova serie che partirà il prossimo 7 aprile, il primo dei due Speciali di «Ulisse», condotto da Alberto Angela e dedicato alla figura di Alessandro Magno, ha interessato 1 milione 777 mila spettatori (8.2 di share), mentre, in access prime time, sempre su Rai3, il programma di Massimo Gramellini «Le parole della settimana» ha ottenuto 1 milione 626 mila e lo share del 7.1.

La Rai segnala nel pomeriggio di Rai1 gli ascolti di Sabato italiano condotto da Eleonora Daniele che nella seconda parte ha registrato 1 milione 698 mila e il 12.3 di share. Sempre buon seguito nel preserale della rete ammiraglia per «L'Eredità» con 4 milioni 581 mila e il 24.3. Bene su Rai3 «TV talk» con 1 milione 261 mila e il 9.5.

Successo del Gruppo Rai sia in prima serata - sottolinea una nota - con 8 milioni 766 mila spettatori e uno share del 38.88 che nell’intera giornata con 3 milioni 942 mila e il 35.56.

Per quanto riguarda La7, ieri, nella giornata dell’elezione dei Presidenti di Camera e Senato, l’emittente sottolinea il risultato dei suoi appuntamenti con l’informazione.

In access prime time Otto e Mezzo Sabato di Lilli Gruber ottiene il 6,76% di share, 1.549.441 telespettatori medi e picchi del 8,09% e 1.874.066. Il TgLa7 delle 20:00 raggiunge il 5,46% di share con 1.183.100 telespettatori medi. Lo Speciale del TGLa7 di Enrico Mentana in onda nel corso della mattinata con l’elezione dei Presidenti di Camera e Senato fa registrare l'8,26% di share e 1.090.842 telespettatori medi. Bene anche al mattino Omnibus Dibattito con il 7,11% di share e Coffee Break con l’8,93% di share. «Grazie a questi risultati La7 è seconda Rete dalle 9:00 alle 12:00 con l’8,69% di share - superando Canale5 (7,07%), Rai2 (5,21%), Rai3 (5,16%), Rete4 (2,13%) e Italia1 (2,09%), e quinta Rete nella giornata (07:00 - 02:00) con il 4,02% di share, davanti a Italia1 (3,91%) e Retequattro (3,60%)», spiega una nota de La7.