Ascolti tv: il Commissario Montalbano vince sempre. Fabrizio Frizzi ricordato in diversi programmi

Vince la sfida degli ascolti di prime time la replica de «Il Commissario Montalbano. La Piramide di fango» che su Rai1 ha raggiunto 6 milioni 448 mila spettatori con il 24.3% share. Su Canale5 Il Segreto ha registrato 2 milioni 617 mila spettatori e l’11.08%.

La serata prevedeva anche su Italia 1 Emigratis che ha raggiunto 2 milioni 491 mila spettatori (11.52%). Su Rai2 il film Il Paradiso per davvero ha ottenuto 1 milione 917 mila (7.2%). Su Rai3 la seconda puntata della nuova edizione di Report ha raccolto una media di 1 milione 790 spettatori (7.1%). Su Rete4 Senza Tregua 2 ha avuto una media di 850 mila spettatori (3.5%). Su La7 per Lady Killers 492 mila spettatori e uno share dell’1.9%.

A livello complessivo la Rai si è imposta in prima serata con 11 milioni 478 mila (43.1%), in seconda con 4 milioni 974 mila (39.9%) e nell’intera giornata con 4 milioni 366 mila (41.1%). Cologno Monzese ha raccolto 8 milioni 362 mila (31.39%) in prime time, 4 milioni 32 mila (32.3%) in seconda serata, 3 milioni 346 mila (31.5%) nelle 24 ore.



Un grande abbraccio del pubblico Rai ieri a Fabrizio Frizzi: il ricordo del conduttore scomparso nella notte tra domenica e lunedì, proposto dalle reti del servizio pubblico, ha attraversato tutta la giornata ed è stato seguito con grande partecipazione dai telespettatori. La lunga diretta di Unomattina dedicata a Frizzi, dalle 6.42 alle 11.03, è stata seguita da 1 milione 662 mila spettatori (29.9%). Anticipata alle 14, La Vita in Diretta ha registrato un ascolto medio di 2 milioni 691 mila spettatori (20.1%). Nella seconda parte, l'ascolto è stato di 3 milioni 154 mila spettatori (25.7%). A seguire lo speciale di Techetechetè dal titolo «Ciao Fabrizio, l'amico della porta accanto» ha ottenuto 4 milioni 434 mila spettatori (25.1%). In seconda serata, lo Speciale Porta a Porta ha avuto un pubblico di 3 milioni 795 mila persone (25.3%). Rai3, invece, ha proposto alle 15.15 la replica della puntata del programma Ieri e Oggi con Fabrizio Frizzi e Antonella Clerici, è stata vista da 1 milione 230 mila spettatori (10.4%), mentre alle 20.00 sulla stessa rete la puntata di Blob interamente dedicata al ricordo di Frizzi ha registrato 1 milione 294 mila ascoltatori (5.4%).

Molto seguita anche l’informazione dei telegiornali: in mattinata il Tg1 delle 8.00 è stato visto da 1 milione 944 mila spettatori (32.5%) e quello delle 9.55 da 2 milioni 65 mila (34.2%). Il Tg1 delle 20.00 ha registrato 6 milioni 482 mila spettatori (27.7%), il Tg5 4 milioni 60 mila spettatori (17.13%), il Tg La7 1 milione 338 mila spettatori (5.65%).

Nell’access prime time su Canale5 Striscia la Notizia ha toccato 5 milioni 393 mila spettatori con uno share del 20.07%, mentre su La7 Otto e mezzo ne ha raccolti 1 milione 795 mila (6.77%).