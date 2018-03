Isola dei famosi: eliminato Simone, Mara Venier si commuove ricordando Fabrizio Frizzi

Ieri è andata in onda un'altra puntata dell'Isola dei famosi. Inizio un po' diverso dal solito: anche in questo programma, infatti, viene ricordato Fabrizio Frizzi (oggi il funerale a Roma): parte un lungo applauso alla memoria del celebre conduttore; Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime.

Per quanto riguarda le vicende del reality, Simone è l'eliminato di questa settimana. Da ora "in lizza" ci sono Francesca Cipriani, Gaspare e Jonathan. La "mejor" è Alessia Mancini, mentre l'Isola che non c'è è stata... cancellata a sua volta. Intanto i naufraghi hanno salutato Valeria Marini, che dopo il "blitz" in Honduras se n'è andata, rivelando - a chi ancora non l'avesse capito, tra i naufraghi - che lei in realtà non era una concorrente.