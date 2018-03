Ascolti tv: Inghilterra-Italia e L'Isola dei famosi sul podio

Vince la sfida degli ascolti di prime time l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia che su Rai1 ha fatto registrare 6 milioni 261 mila spettatori e uno share del 23.6%. Su Canale5 L’Isola dei Famosi - in onda fino all’1.04 - ha registrato 4 milioni 360 mila spettatori e il 22.4% di share.

Su La7 DiMartedì ha raccolto 1 milione 662 mila spettatori (7.1%) mentre su Rai3 #Cartabianca è stato visto da 1 milione 301 mila spettatori (5.6%). Su Italia1 La Fabbrica di Cioccolato ha avuto una media di 1 milione 586 mila spettatori (6.6%). Su Rai2 gli episodi della serie Hawaii Five-0 hanno ottenuto complessivamente 1 milione 286 mila spettatori (5.4%) mentre su Rete4 per Il Miracolo di Fatima 1 milione 227 mila spettatori e il 4.7% di share.

Molto seguiti anche ieri i programmi che hanno proposto al pubblico un affettuoso omaggio a Fabrizio Frizzi. In mattinata, su Rai1, Unomattina ha avuto 1 milione 144 mila telespettatori (22.1%) mentre Storie Italiane con lo Speciale Addio Fabrizio Frizzi ha raggiunto 1 milione 494 mila (28.5%). Nel pomeriggio, La vita in diretta ha avuto un ascolto complessivo di 2 milioni 430 mila spettatori (21.1%). Nella seconda parte, in particolare, i telespettatori sono stati 2 milioni 601 mila (22.4%). Su Rai2 la puntata speciale de I Fatti vostri, dedicata a Frizzi, è stata seguita da 1 milione 49 mila persone (10.3%).

A livello complessivo le reti Rai si aggiudicano il prime time con 10 milioni 729 mila e il 40.16% di share (per Mediaset 9 milioni 35 mila e il 33.82%) e l’intera giornata con 3 milioni 963 mila e il 37.8% (per Mediaset 3 milioni 612 mila e il 34.4%). Cologno Monzese si è imposto in seconda serata con 5 milioni 163 mila (39.71%) contro i 3 milioni 854 mila (29.65%) della Rai.

Nell’access prime time su Canale5 Striscia La Notizia ha raggiunto 4 milioni 922 mila spettatori (18.71%). Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber è stato seguito da 1 milione 418 mila spettatori (5.4%).

Per l’informazione: il Tg1 delle 20 ha registrato 5 milioni 618 mila spettatori (24.6%), il Tg5 ha raccolto 4 milioni 910 mila spettatori (21%), mentre il TgLa7 è stato visto da 1 milione 337 mila (5.7%).

La Rai segnala anche, in prima serata sulle reti specializzate i film Medicus su Rai4 con 488 mila spettatori e il 2% di share, Passione sinistra su Rai Movie con 438 mila (1.6%) e La donna che canta su Rai5 con 269 mila (1.1%). Nell’intera giornata Rai Yoyo è stata seguita da 114 mila telespettatori (1.1%).