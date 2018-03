Ascolti tv: Il diavolo veste Prada vince la serata, record stagionale per " Chi l'ha visto? ". Molto seguiti i funerali di Frizzi

Il programma più visto della prima serata di ieri è stato il film Il Diavolo veste Prada, trasmesso da Canale5, seguito da 2.725.000 spettatori, pari al 12.13% di share. Un primato raggiunto in una prima serata che ha visto segnare risultati di ascolti simili tra le varie reti. Su Rai3 infatti «Chi l’ha visto?» ha registrato il valore più alto di stagione con 2.630.000 e l’11.9%. Su Rai1 il film «La risposta è nelle stelle» ha ottenuto 2.625.000 spettatori e l’11.4% di share. Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 2.340.000 spettatori con il 12.1% di share. Bene su Rai2 anche la fiction «Il cacciatore» che in media ha avuto 1.901.000 spettatori e il 7.9% di share.

Ancora grande attenzione da parte del pubblico televisivo per la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Le esequie in piazza del Popolo dell’amato presentatore hanno registrato in diretta su Rai1 alle 12 un seguito di 5.174.000 spettatori e uno share del 42.7%. La mattinata in attesa della cerimonia funebre era già iniziata con ascolti record per «Storie italiane», 1.593.000 spettatori e il 31.5% di share, e «Buono a sapersi», 1.763.000 spettatori e il 27.5%. Nel pomeriggio il ricordo di Frizzi è stato ancora al centro della puntata de «La vita in diretta» che nella seconda parte ha realizzato 2.296.000 spettatori e il 20% di share.

Nell’access prime time di Rai1 Soliti Ignoti - Il Ritorno ha ottenuto 5.065.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Striscia La Notizia ha registrato una media di 4.984.000 spettatori con uno share del 19.2%. Su La7 Otto e mezzo ha interessato 2.134.000 spettatori con l’8.3% di share.

Testa a testa per aggiudicarsi il prime time con Rai1 che ottiene 3.977.000 spettatori e il 15,52% di share e Canale 5 che registra 3.927.000 e il 15.33% di share. Vittoria delle reti Rai in prima serata con 9.781.000 spettatori e uno share del 38.2% (per le reti Mediaset, 8.568.000 di spettatori e il 33,44% di share) e nell’intera giornata con 4.046.000 spettatori e il 39% di share (per Mediaset, 3.456.000 spettatori e il 33.28% di share). Le reti Mediaset si aggiudicano la seconda serata con 4.935.000 spettatori e il 39,11% di share. Per la Rai 4.099.000 spettatori e il 32.48% di share. La7 ha avuto il 4,2% in prima serata e il 3.2% nelle 24 ore.

Per l’informazione, i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1, 5.615.000 spettatori e il 24.7%; per il Tg5, 4.654.000 spettatori e il 20.1% di share; per il TgLa7, 1.253.000 spettatori e il 5.4% di share. La Rai fa notare che il Tg1 delle 8 è stato seguito da 1.650.000 spettatori e uno share del 27.3%, quello delle 13.30 da 5.295.000 spettatori con il 33.6%; il Tg2 delle 20.30 ha registrato 2.116.000 spettatori e l'8.4% di share e per il Tg3 delle 19 2.230.000 spettatori e il 13.8% di share, saliti a 2.983.000 nelle edizioni regionali con il 15.5%.

A completare il quadro della prima serata, Rete4 con il film Il Gladiatore ha totalizzato 1.353.000 spettatori con il 6.4% di share; su La7 Atlantide ha registrato 476.000 spettatori con uno share dell’1.9%. In seconda serata «Porta a porta» ha ottenuto 1.060.000 spettatori e uno share del 10.8%.

Su La7 Omnibus Dibattito trasmesso durante la mattinata ha realizzato il 4,93% di share e un picco del 6,46%, Coffee Break condotto da Andrea Pancani il 5,29% di share, L’Aria che tira di Myrta Merlino il 6,27% di share. Nel pomeriggio Tagadà condotto da Tiziana Panella ha ottenuto il 3,65% di share.