E’ morto ieri all’età di 74 anni Steven Bochco, autore e produttore tv noto in particolare per aver creato serie come 'Avvocati a Los Angeles' e 'NYPD - New York Police Department'.

Vincitore di dieci premi Emmy, Bochco era malato da tempo di cancro. Tra le sue creazioni per la tv più premiate si ricorda 'Hill Street giorno e nottè, trasmesso per la prima volta tra il 1981 e il 1987.