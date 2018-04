Ascolti tv: vincono Anna Valle e Neri Marcorè con Questo nostro amore 80

Buon debutto ieri in prima serata su Rai1 per Questo nostro amore 80, terza stagione della saga con Neri Marcorè e Anna Valle, che con 3 milioni 483 mila spettatori e il 15.9% si è aggiudicata il prime time superando l’ultima puntata della fiction di Canale 5 Furore capitolo secondo, che ha avuto 2 milioni 261 mila spettatori pari al 10.14%.

Rai1 è leader nella fascia di prima serata con il 17.46% a fronte del 12.80% di Canale 5. Nell’access prime time, Soliti ignoti il ritorno su Rai1 (4 milioni 141 mila con il 19.41%) si è imposto su Paperissima Sprint su Canale 5 (3 milioni 395 mila pari al 15.9%).

Sempre in prima serata, su Rai2 i due appuntamenti con il telefilm SWAT hanno ottenuto rispettivamente 1 milione 714 mila con il 7.7% e 1 milione 922 mila spettatori pari all’8.4%; bene su Rai3 l’appuntamento con Il borgo dei borghi - che ha visto la vittoria di Gradara - con un seguito di 1 milione 538 mila spettatori pari al 7.1%; bene anche su La7 Non è L’Arena di Massimo Giletti, con 1 milione 427 mila e il 7.79%; su Italia 1 il film Top Gun ha fatto segnare 1 milione 214 mila pari al 5.48%; su Rete4 l’evergreen Il compagno don Camillo ha avuto 1 milione 134 mila spettatori con il 5.29%.

La Rai segnala la grande partecipazione del pubblico televisivo per la santa messa di Pasqua, celebrata da Papa Francesco, che è stata seguita da 2 milioni 706 mila spettatori con il 28.3%. Ottimi ascolti sempre su Rai1 alle 19.10 per la puntata speciale Mina l’aliena, realizzata da Vincenzo Mollica con la collaborazione di Rai1 e Tg1, che ha avuto un seguito di 1 milione 708 mila appassionati pari al 10.9%.

Nel day-time della rete ammiraglia - sottolinea ancora Viale Mazzini - la seconda parte di Unomattina in famiglia ha raggiunto 2 milioni 180 mila spettatori e uno share del 28.7%, Linea verde ha totalizzato 2 milioni 413 mila spettatori e il 22.4% e Domenica in ha raccolto il 15.4% e 1 milione 614 mila.

Per l’informazione Rai nel giorno di Pasqua il Tg1 delle 20 ha registrato 3 milioni 903 mila spettatori con il 20.7% (per il Tg5 3 milioni 322 mila con il 17.50%, per il TgLa7 910 mila con il 4.80%); il Tg2 delle 20.30 è stato seguito da 1 milione 853 mila spettatori (9.1%), mentre l’edizione del Tg3 delle 19 ha segnato ascolti record con un seguito di 2 milioni 207 mila spettatori e il 15.1%.

Nel complesso, la Rai ha vinto gli ascolti nel prime time con 8 milioni 417 mila spettatori e il 38.4% (rispetto ai 6 milioni 35 mila con il 27.56% di Mediaset), in seconda serata con il 30.8% (a fronte del 26.61% della concorrenza) e nelle 24 ore con il 37.3% (Mediaset al 26.76%).